مصفوت يختتم معسكر مصر بالتعادل مع الشعلة السعودي

المصدر: محمد فاضل - عجمان

اختتم فريق مصفوت معسكره الخارجي في مصر بالتعادل، أول من أمس، مع فريق الشعلة السعودي، بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت بمشاركة التشكيلة الاساسية للاعبي الفريقين، وسجل لمصفوت الفرنسي فاتري.

يذكر أن مصفوت خسر مباراتين أمام رديف الاهلي المصري بهدف نظيف، ثم أمام فريق نجران السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كما تعادل مع العبور المصري بهدف لمثله.

من جهته، وصف مساعد مدرب مصفوت محمد عبدالله التيمومي المعسكر بالناجح والمفيد، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب وليد عبيد خلال المعسكر على تنمية الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً أن الفريق شهد انضمام لاعبين جدد إلى التجمع، إضافة الى الوصلات التكتيكية التي تم اختبارها خلال المباريات الودية، وأثبتت فاعليتها».