«الاتحاد للطيران» راعياً لنادي النصر السعودي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن توقيع اتفاقية تصبح الشركة بموجبها الراعي الرسمي لقميص نادي النصر السعودي، والشريك والراعي الرئيس لأحد أبرز أندية العاصمة السعودية الرياض، ومن نخبة أندية المحترفين في المملكة.

وتمتد الاتفاقية لمواسم متعددة، وجرى التوقيع عليها خلال فعالية أقيمت أمس في مركز الابتكار التابع للاتحاد للطيران في أبوظبي، وحضرها مسؤولون من الطرفين. وشهد التوقيع كذلك عدد من لاعبي الفريق الذين قدموا إلى أبوظبي من أجل فعالية الإعلان عن الشراكة، بمن فيهم لاعب الفريق والمنتخب السعودي محمد السهلاوي، وقائد الفريق إبراهيم غالب، والنجمان الدوليان النجيري أحمد موسى والمغربي نورالدين آمرابط. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس في تصريحات صحافية: «تؤذن هذه الاتفاقية ببدء شراكة حيوية جديدة بين نادي النصر، أحد أشهر أندية كرة القدم السعودية، والاتحاد للطيران. ونتطلع قدماً إلى التعاون بين فرق العمل من كلتا الجهتين للترويج للعلامتين التجاريتين في أسواقنا المحلية وعلى امتداد المنطقة».

وتعليقاً على الشراكة، صرح سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، قائلاً: «يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع الاتحاد للطيران، التي تعد واحدة من شركات الطيران الرائدة على مستوى العالم، وعلامة تجارية تقدم الكثير من الدعم لكرة القدم في العديد من الأسواق. وتحدوني الثقة بأننا سنبني سوياً شراكة ناجحة تعود بالفائدة على كلا الطرفين، إضافة إلى تقديم منافع جديدة وحصرية لجماهير النصر».

وبالإضافة إلى ظهور شعار الاتحاد للطيران على قميص النادي في جميع مباريات الذهاب والإياب، ستتعاون الاتحاد للطيران عن كثب مع نادي النصر في مجالات رعايات العلامة التجارية، والتسويق، والمبادرات المخصصة للعملاء وبرنامج الولاء، وقنوات التواصل الاجتماعي، وبرامج الترفيه على متن الطائرة، ودعم تجارة السفر. وقال دوغلاس: «شهدنا نمواً في حركة السياحة القادمة من السعودية إلى أبوظبي، وتعكس هذه الشراكة الجديدة أهمية الرياض والمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد للطيران. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع نادي النصر بصورة أوثق في المبادرات التجارية والمجتمعية مع المضي قدماً في هذه الشراكة».

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للقميص الجديد لنادي النصر، الذي يحمل شعار الاتحاد للطيران يوم 30 الجاري، خلال المباراة المنتظرة للنصر أمام أحُد على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

ويعد نادي النصر واحداً من أكثر الأندية جماهيرية في السعودية، وقد تأسس عام 1955 ويلعب المباريات على أرضه على ملعب الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد. ويرتدي النادي قميصه المميز باللونين الأصفر والأزرق في المباريات المقامة على أرضه، ويلقب النادي باسم «العالمي» نظراً لتاريخه الشهير في البطولات العالمية.

ولدى الاتحاد للطيران مجموعة من الرعايات الرياضية الدولية التي تشمل رعاية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف.

• «الاتحاد للطيران» تمتلك رعايات رياضية دولية على غرار نادي مانشستر سيتي وجائزة الاتحاد للطيران للفورمولا 1 بأبوظبي.