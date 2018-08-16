الألعاب الجماعية في الشارقة تطلق وسم «شكراً سلطان»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أطلقت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي وسماً على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان «#شكراً_سلطان»، عرفاناً من إدارة النادي لمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المخصصة لجميع فرق ومنتسبي الألعاب الجماعية وأصحاب الإنجازات بعد موسم استثنائي 2017-2018، إذ حطمت الألعاب الجماعية أرقاماً غير مسبوقة، بدءاً من اللقب التاريخي الأول للأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، بالإضافة إلى الحصول على 11 بطولة في كرة اليد بشتى المراحل السنية، و7 بطولات محلية على صعيد جميع المراحل السنية لكرة السلة.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية محمد عبيد الحصان، في تصريحات صحافية: «إطلاق المبادرة يهدف إلى الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، في ضوء الدعم غير المحدود الذي يقدمه سموه بهدف ارتقاء الشارقة في شتى المجالات، ودعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين».