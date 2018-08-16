الظفرة يخسر ثالثة تجاربه الودية في ألمانيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فرط فريق الظفرة في تقدمه بهدف أمام فريق انجلوشتات الألماني لينهي اللقاء مهزوماً بنتيجة 1/‏‏2، ضمن تجربته الودية الثالثة التي خاضها مساء أول من أمس على أحد الملاعب الفرعية بمدينة باد غوغن الألمانية التي يقيم فيها معسكره الخارجي، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وأحكم فريق الظفرة سيطرته على الشوط الأول للمباراة واستطاع أن يحسمه لصالحه بهدف نظيف سجله الوافد الجديد البرتغالي هيلدر تياغو مورا في الدقيقة 37، لكن المنافس الألماني استطاع إدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 47 من ركلة جزاء، وعاد الفريق وسجل الهدف الثاني له في الدقيقة 84 من ركلة جزاء أيضاً.