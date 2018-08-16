الشارقة يدشّن أولى تجاربه الودية المحلية بلقاء عجمان

المصدر: جوني جبور - الشارقة

يدشّن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة وعلى استاد ملعب خالد بن محمد بالحزانة، اليوم، أولى التجارب الودية المحلية، وذلك حين يلتقي في السادسة عصراً ضيفه عجمان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد الذي يستهل نهاية الشهر الجاري.

وتعد مباراة اليوم الودية الأولى المحلية للشارقة والثانية لعجمان منذ عودة الفريقين من معسكريهما الخارجيين، إذ أقام الملك معسكره خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 10 الشهر الجاري بين كل من ألمانيا وهولندا، مقارنة بمعسكر مجري للبرتقالي امتد لثلاثة أسابيع في المجر، وأسدل الستار عليه في السابع من هذا الشهر، خصوصاً أن ودية اليوم تعد الثانية لعجمان عقب فوزه الإثنين الماضي على أرض ملعبه على فريق الذيد بنتيجة هدفين دون رد.

ويطمح كلا الفريقين إلى بلوغ الجاهزية المطلوبة قبيل ضربة بداية دوري الخليج العربي للمحترفين في موسمه الجديد 2018-2019، الذي سيدشن بأولى مبارياته في الخامسة و55 دقيقة من مساء 30 الشهر الجاري بلقاء عجمان والنصر، ويتبع بعد أقل من خمس دقائق ولحساب الجولة الافتتاحية ذاتها بحلول الشارقة ضيفاً على الظفرة.