النشاط الصيفي لـ «أصحاب الهمم» يختتم غداً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، حسن المزروعي، أن ورش العمل المتنوعة، التي تجاوزت 180 بمختلف المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية والترفيهية، عززت الطاقة الإيجابية، ورسمت السعادة على وجوه أصحاب الهمم طوال فترة النشاط الصيفي، الذي نظمه النادي تحت شعار «عام زايد»، ويختتم غداً بمقر النادي.

وأوضح المزروعي في تصريحات صحافية، أن «النادي فتح أبوابه مجاناً تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لدعم هذه الفئة الأساسية من المجتمع، وهو ما أسهم باستقطاب أكثر من 300 مشارك في الأسابيع الخمسة الماضية». ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت، تنظيم ورش عمل متنوعة، ومنافسات رياضية، وورش حول الإسعافات الأولية من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ونشاط ترفيهي من مواصلات دبي، وأنشطة أخرى.