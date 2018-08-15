مدرب الجزيرة: لم نخرج بعد من كأس العرب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم ود.ب.أ

قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن المباراة التي خسرها أمام فريق النصر السعودي، أول من أمس، كانت صعبة، خصوصاً أن الفريق يخوض أول مباراة رسمية له في الموسم أمام فريق كبير مثل النصر.

وأوضح كايزر: «لم نخرج بعد من كأس العرب للأندية الأبطال، ولاتزال حظوظنا قائمة بقوة». وتغلب النصر على الجزيرة 2/‏‏‏1 في ذهاب دور الـ32، على أن يلتقي الفريقان في العاصمة السعودية الرياض 29 سبتمبر المقبل في لقاء الإياب.

وتقدم يحيى الشهري بهدف للنصر في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل خلفان مبارك للجزيرة في الدقيقة 22، قبل أن يسجل النيجيري أحمد موسى هدف الفوز للنصر في الدقيقة 75.

وأضاف كايزر في المؤتمر الصحافي للمباراة أن «الخسارة لا تعني الخروج، وسنعمل على تجهيز الفريق بصورة جيدة لمباراة العودة في الرياض».

وقال عن المباراة بشكل عام: «بالتأكيد حزين للخسارة، لأنها المباراة الأولى لنا في الموسم وفي بطولة كبيرة، كما أنها المباراة الرسمية الأولى لي مع الفريق، كنت أتمنى تحقيق الفوز لكن المباراة لم تَسِر وفق ما خططنا له، سعينا للفوز وقدمنا أداء جيداً في الشوط الأول، وكان هناك عمل جيد في الدفاع للحد من خطورة مهاجمي النصر».

وأضاف: «في الشوط الثاني انخفض مستوى أداء الفريق، لأن اللاعبين تأثروا بالإرهاق ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة، وهذا أمر عادي في بداية الموسم، هناك عدد من الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خلال المباراة، وسنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة قبل خوض مباريات الدوري، هناك تباعد كبير بين الخطوط، ويجب أن نعمل على إعادة صياغة المنظومة ككل، لكن عموماً المستوى جيد قياساً على فترة الإعداد».

في المقابل أبدى الأوروغوياني، جوزيه كارينو، مدرب النصر، سعادته بالفوز، وأشار إلى أن اللاعبين قدموا أداء جيداً خلال المباراة، وكانوا على قدر التحدي، رغم أنهم يلعبون أول مباراة في الموسم خارج أرضهم، وفي بطولة كبيرة مثل دوري أبطال العرب.

وقال: «بحثنا عن الفوز من الدقيقة الأولى، سجلنا أولاً بطريقة مميزة، وضغطنا على المنافس لزيادة الغلة، لكن استقبلنا هدفاً قبل العودة إلى نهاية الشوط الأول».

وأضاف: «في الشوط الثاني كان المستوى جيداً من اللاعبين، وأعتقد أن التغييرات التي أجريناها أفادت الفريق كثيراً، وكنت أريد تنشيط الجانب الهجومي، وهذا ما حدث بخروج نورالدين مرابط ودخول النيجيري أحمد موسى الذي سجل هدف الفوز للفريق، ولقد بذل اللاعبون مجهوداً بدنياً كبيراً خلال المباراة، رغم حرارة الطقس والرطوبة العالية، وأنا سعيد بهذا الفوز وبأداء اللاعبين، ومازال لدينا المزيد من العمل في الفريق».

• مدرب الجزيرة، كايزر، متمسك بأمل التأهل في الرياض أمام النصر، في لقاء الإياب يوم 29 سبتمبر المقبل.