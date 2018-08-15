الشارقة يجري مرانه الأول بعد العودة من معسكرَي ألمانيا وهولندا

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، مساء أول من أمس، على الملعب الفرعي في استاد خالد بن محمد بالحزانة، تدريبه الأول منذ عودته من معسكر الإعداد الخارجي الذي استمر لثلاثة أسابيع في كل من ألمانيا وهولندا، وأسدل الستار عنه في 10 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وكان الفريق قد خضع لراحة سلبية لمدة 48 ساعة فور عودته إلى المعسكر، قبل أن يعاود، أول من أمس، تدريباته بمشاركة جميع لاعبي الفريق، باستثناء الثنائي سيف راشد والحسن صالح، المرتبطين مع المنتخب الأول، والثلاثي ماجد سرور وعبدالله غانم وحمد جاسم، الموجودين ضمن قائمة المنتخب الأولمبي المشارك حالياً في دورة الألعاب الآسيوية الـ18 في إندونيسيا.

وحرص رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، محسن مصبح، قبيل استهلال التدريبات، على حث اللاعبين لبذل مزيد من الجهد، مطالباً الجميع بالعمل يداً واحدة، في ظل تقديم موسم يليق باسم الملك.

ويستعد الشارقة لخوض تجربتين وديتين محليتين قبيل ضربة بداية الموسم الكروي الجديد، إذ سيلاقي، غداً، على ملعب استاد خالد بن محمد في الشارقة فريق عجمان، على أن يلتقي دبا الفجيرة في 19 من الشهر الجاري، قبل وضع اللمسات الأخيرة لأولى المباريات الرسمية في دوري الخليج العربي، الذي ستجمع الملك خارج ملعبه في 30 من هذا الشهر مع الظفرة.