المنتخب يواجه تيمور الشرقية في مباراة «التعويض»

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

يلعب المنتخب الأولمبي مباراته الثانية، ضمن الدور الأول في المجموعة الثالثة غداً، حين يلتقي تيمور الشرقية الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات. وبات الأولمبي مطالباً بشدة بتحقيق الفوز، وانتظار نتيجة المنتخبين الصيني والسوري، اللذين يلعبان على صدارة المجموعة.

وأصبح المنتخب مطالب بالفوز في المباراتين المقبلتين، أمام تيمور الشرقية والصين، للحفاظ على أمل التأهل، خصوصاً بعد الخسارة المخيبة أمام سورية.

في المقابل، شهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها فوز المنتخب الصيني على تيمور الشرقية بستة أهداف مقابل لا شيء، رفعت «التنين» إلى صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن سورية.