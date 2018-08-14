ياسر سالم: الأولمبي مؤهل للوصول إلى الأدوار النهائية

المصدر: منصور السندي ــ دبي

قال الدولي السابق، ياسر سالم، إن «المنتخب الأولمبي قادر على الوصول إلى الأدوار النهائية في دورة الآسياد»، مشيراً إلى أنه حظي بإعداد جيد، ويضم عدداً من اللاعبين من أصحاب الخبرة، الذين برزوا بشكل مميز في الموسم المنصرم لدوري الخليج العربي.

وشدد ياسر سالم لـ«الإمارات اليوم» على ضرورة الفوز في مباراة سورية اليوم، كون ذلك سيعطي حافزاً ودافعاً معنوياً كبيراً لتكملة المشوار بقوة. وطالب ياسر سالم اللاعبين بضرورة التركيز الجيد، والهدوء، وتنفيذ تعليمات المدرب، واللعب بروح معنوية عالية.

في جانب آخر، أوضح أن التصرف الذي قام به اللاعب محمد خلفان الحراصي، خلال مباراة ماليزيا الودية، يجب أن يكون درساً للجميع، بحيث لا يتكرر مرة أخرى. يذكر أن الحراصي تم استبعاده من الأولمبي في الدورة القارية، وقال ياسر: «مثل هذه الأمور تحدث، خصوصاً من قبل لاعبين ليس لديهم خبرة في تمالك أعصابهم، واللاعب بادر بالاعتذار عن التصرف الذي حدث منه».

وتابع ياسر سالم: «أتمنى من لاعبي الأولمبي أن يبرزوا إمكاناتهم، والظهور بصورة مشرفة، والوصول إلى أبعد مرحلة في الدورة». ووصف ياسر حارس المنتخب محمد الشامسي بالمميز، وتوقع أن يتألق، بجانب مجموعة من زملائه في المنتخب.