الظفرة يواجه انجلوشتات الألماني ودياً

المصدر: معاذ كمبال ــ أبوظبي

يخوض فريق الظفرة اليوم تجربته الودية الثالثة أمام فريق أنجلوشتات الألماني على أحد الملاعب الفرعية، ضمن معسكره التحضيري الذي يقيمه منذ نهاية شهر يوليو الماضي في مدينة باد غوغن الألمانية، في إطار تحضيراته للموسم الكروي الجديد.

وتعادل الظفرة بنتيجة 1/‏1 في مباراته الودية الأولى التي جمعته بفريق الاتحاد السعودي، فيما فاز في اللقاء التجريبي الثاني على حساب فريق الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفتح المدرب الجديد، الصربي فوك رازوفيتش، خلال المباراتين، فرصة المشاركة لجميع اللاعبين الموجودين في قائمة المعسكر.

ومن المقرر أن يختتم الظفرة مبارياته الودية بعد غدٍ حينما يواجه المنتخب الأولمبي الكويتي، على أن تعود البعثة في اليوم التالي إلى الدولة لاستكمال البرنامج التحضيري استعداداً لأولى مواجهات الفريق في دوري الخليج العربي، التي ستجمعه بفريق الشارقة نهاية الجاري.