قادري: الفوز بالثمانية لا يهم «الصقور»

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكد مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، أن فوز «الصقور» بثمانية أهداف دون رد على فريق رادينيسكي نوفا الصربي لا يهم الجهاز الفني، لافتاً إلى أن كل التركيز على إعداد الفريق للموسم الجديد بأفضل صورة.

وقال قادري في تصريحات صحافية إن المباراة الودية أمام رادينيسكي كانت سهلة، مؤكداً رضاه التام عن المردود الذي قدمه اللاعبون، رغم عدم صعوبتها، ولكنه أشار إلى أن الأهم تجربة أكبر عدد من اللاعبين، للاستفادة من هذه التجارب الودية التي تسهم في تجهيز الفريق لانطلاق الموسم.

وأضاف: «راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين الشباب، وفي مثل هذه المباريات الودية لا نهتم بالنتائج بقدر تركيزنا على إعداد جميع اللاعبين، إذ إننا نركز على رفع المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين خلال فترة الإعداد الحالية، وأنا سعيد جداً بالمستوى الذي ظهر به اللاعبين بشكل عام».

وكان «الصقور» قد حقق الفوز، أول من أمس، على فريق رادينيسكي نوفا الصربي بثمانية أهداف نظيفة، حملت توقيع كونيه وإيبيني، لكل منهما هدفان، وسيلا وخالد شماريخ وعامر عمر وجوهر أحمد.