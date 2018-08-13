الوصل يقلب الطاولة على صور في دقيقتين

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

حوّل الوصل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على صور العماني، أول من أمس، في أول تجربة ودية يخوضها «الإمبراطور» في دبي، عقب العودة من معسكره الخارجي في ألمانيا وإسبانيا.

وقلب «الفهود» الطاولة على الفريق العماني في دقيقتين، إذ تقدم صور بهدف في الدقيقة 20، بينما استفاد الوصل من تألق الثنائي البرازيلي رونالدو مينديز وكايو كانيدو، إذ أحرز مينديز هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف كايو الثاني بعدها بدقيقة، لتنتهي المباراة بفوز الأصفر.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للبرازيلي فينسيوس دي ليما، الذي وضح تأثره بعدم التعود على درجة الحرارة المرتفعة، إذ أهدر فرصة لا تضيع أمام المرمى، ويحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتأقلم مع الأجواء.