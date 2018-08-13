الجزيرة يطلب «نصراً عربياً» في مستهل الموسم الجديد

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يفتتح فريق الجزيرة موسمه الجديد اليوم بلقاء ضيفه، النصر السعودي في مستهل مشوار الفريقين في كأس العرب للأندية الأبطال، وتقام المباراة الساعة 07:45 مساء على استاد محمد بن زايد في أبوظبي ضمن ذهاب دور الـ32.

ويسعى «فخر أبوظبي» لتحقيق فوز مريح يسهل من مهمته في لقاء الإياب، الذي سيقام يوم 29 سبتمبر المقبل، على استاد فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وتعززت صفوف الجزيرة بانضمام المهاجم الدولي علي مبخوت إلى قائمة الفريق في مباراة اليوم، عقب حصوله على موافقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بمغادرة معسكر النمسا، ويعوّل عليه الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارسيل كايزر، خصوصاً أن مبخوت يعد أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق.

وتلقى الجهاز الفني الضوء الأخير من الجهاز الطبي للفريق باكتمال تعافي الحارس علي خصيف من الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال معسكر الفريق في هولندا، وتم على أثرها استبعاده عن قائمة المنتخب الوطني، وشارك خصيف في المران الرئيس الذي أجراه الفريق على الملاعب الفرعية لفندق قصر الإمارات، وظهر بلياقة بدنية عالية.

لكن في المقابل، يواجه مدرب الجزيرة الجديد صعوبة في تعويض الانتقال المفاجئ للاعب البرازيلي، رومارينيو دا سيلفا، الذي وقع لنادي الاتحاد جدة قبل أيام، إذ يمثل البرازيلي أحد أهم أسلحة المدرب الهولندي التي كان يعوّل عليها في لقاء اليوم، خصوصاً بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في المباريات الودية خلال المعسكر الإعدادي.

وكانت بعثة الفريق قد عادت إلى الدولة الأسبوع الماضي قادمة من هولندا، بعد أن اختتم الفريق معسكره التدريبي الذي أقامه في مدينتي تيغلين وواغيننغين منذ منتصف شهر يوليو الماضي، ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الكروي الجديد، والذي يتطلع من خلاله الفريق للعودة لمنصات التتويج التي ابتعد عنها في الموسم الماضي.

وخاض فريق الجزيرة خلال معسكره الخارجي خمس مباريات ودية قوية استهلها بالفوز على فريق «إي في في» من الدرجة الثانية بثلاثة أهداف دون مقابل، وعلى فريق «رودا كيركراده» من الدرجة الأولى بهدف، وخسر مباراته الثالثة أمام «سبارتا روتردام» من الدرجة الأولى بهدف مقابل خمسة، وتعادل مع «إف سي آيندهوفن» بهدفين لكل منهما، ثم تعادل مجدداً في المباراة الودية الخامسة أمام «دي غرافشاب» من الدوري الممتاز بهدف لكل منهما.

في المقابل، فرض مدرب فريق النصر، الأوروغوياني دانيال كارينيو حاجزاً من السرية على التدريب الأخير الذي أجراه فريقه في الرياض، قبل وصوله إلى العاصمة أبوظبي، وذلك لرغبة المدرب في عدم الكشف عن ملامح التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها في لقاء اليوم.

وكان «العالمي» عاد إلى الرياض منتصف الأسبوع الماضي، بعد أن أقام معسكراً خارجياً في العاصمة الهولندية أمستردام، استعداداً للموسم الجديد خاض خلاله عدداً من المباريات الودية، واختتمها بالفوز الكبير على فريق بني ياس بخماسية نظيفة منح خلالها المدرب كارينيو الفرصة لعدد كبير من اللاعبين.

تحكيم مصري

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الجزيرة والنصر، اليوم، لطاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا، ويعاونه أحمد توفيق «مساعد أول»، سمير جمال «مساعد ثانٍ»، أحمد الغندور «حكم رابع»، وسيقيم أداء الحكام السوداني صلاح الدين أحمد، فيما يراقب المباراة العماني سالم الصالحي.

الاختبار الأول للمدرب مارسيل

ستكون مباراة اليوم هي المهمة الرسمية الأولى للمدرب الهولندي مارسيل كايزر الذي تولى تدريب فريق الجزيرة خلفاً لمواطنه تين كات، وحصل المدرب الجديد على ثقة المسؤولين في نادي الجزيرة عطفاً على سيرته الذاتية، بالإضافة لرغبتهم في الاستمرار مع المدرسة الهولندية التي حققت

نجاحات كبيرة مع الفريق في الموسمين الماضيين.

علي خصيف بات جاهزاً للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة التي تعرّض لها في المعسكر الخارجي.