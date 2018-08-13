عجمان يدشن ودياته المحلية أمام الحمرية

المصدر: جوني جبور ــ دبي

يفتتح عجمان، مساء اليوم، أولى مباريته الودية المحلية، بلقاء الحمرية، استعداداً للموسم الجديد الذي يستهله نهاية الشهر الجاري. وأكد مدرب الفريق، أيمن الرمادي، في تصريحات صحافية، أن الجهازين الفني والإداري حريصان على توفير أكبر قدرٍ ممكن من المباريات الودية لاستكمال خطط الإعداد، فضلاً عن أنها فرصة إضافية للاعبين الجدد للانسجام مع بقية عناصر الفريق، خصوصاً السنغالي مامي تيام، الذي تم التعاقد معه أخيراً، والنيجيري ستانلي، الذي لم يتمكن من الالتحاق بالمعسكر إلا في الأيام الأخيرة.

وتابع: «سنخوض أيضا مباراة أمام الشارقة في 16 الجاري، ثم ثالثة». واختتم: «أتوقع موسماً صعباً على معظم الأندية، جراء جداول المباريات المضغوطة، التي ستفرض خوض لقاءات قوية للغاية، مع فترات توقف طويلة».