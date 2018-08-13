تشكيل لجنة في العين للتحقيق مع لاعب الأولمبي الحراصي

المصدر: العين ــ الإمارات اليوم

أعلن رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، عن تشكيل لجنة من الأجهزة الإدارية بشركة كرة القدم للتحقيق مع لاعب فريق العين محمد خلفان الحراصي، لما بدر منه خلال مباراة ماليزيا الودية، التي خاضها المنتخب الأولمبي قبل أيام، وانتهت بشجار جماعي بين اللاعبين، كان الحراصي طرفاً فيه، بعد أن اتهم اللاعب أحد لاعبي ماليزيا باستفزازه، واعتذر عن تجاوبه مع ذلك وانخراطه في الشجار.

وفي بيان صحافي، قرر اتحاد كرة القدم استبعاد اللاعب من قائمة الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الآسياد بإندونيسيا، وتحويله إلى التحقيق.

وقال الهاجري في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين إن: العقوبات والجزاءات الفنية أو الإدارية أو المالية تم سنها كأدوات للإصلاح والتقويم، وليست للهدم والتحطيم بمعول اللوائح، دون النظر إلى الهدف الرئيس من وضعها، خصوصاً عندما يرتبط الأمر بلاعبي الفرق السنية.

وأضاف: «تقرر توجيه القطاع الرياضي بتشكيل لجنة تحقيق مع اللاعب محمد خلفان فور عودته، وفقاً للوائح الداخلية، بعد الوقوف على كل التفاصيل، والاطلاع على التقارير المرتبطة بأحداث المواجهة».

وأثنى الهاجري على اتحاد الكرة وسرعته في إصدار البيان واتخاذ القرار الذي قال إن من شأنه وضع حدٍ لكل الممارسات المرفوضة، والتصرفات غير المقبولة.

وأضاف: «يجب البحث عن الأسباب التي أدت إلى الانفلات على المستطيل الأخضر، وكشفت عن تلك المشاهد السلبية، ولماذا شارك جميع العناصر بلا استثناء، بمن فيهم أعضاء الجهاز، في (الضرابة)، والأمر الغريب أن أحدهم بدا وكأنه ملاكم محترف». واختتم: «نتطلع إلى الخروج بالفائدة المرجوة من المشاركة في تلك التجربة الودية للأولمبي على الصعد كافة، سلوكياً وإدارياً وفنياً، ونتمنى أن يستند التقرير والتحقيق الذي سيقدم للاتحاد إلى ما تحمله تلك التساؤلات، كما نأمل أن يشمل كل النواحي السلبية».

الهاجري أثنى على سرعة اتحاد كرة القدم في اتخاذ القرار المناسب.