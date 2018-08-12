البلوشي ينطلق سادساً في ختام مونديال الدرّاجات النارية

المصدر: بودابست - الإمارات اليوم

انطلق البطل الإماراتي، محمد البلوشي، من المركز السادس بعد المرحلة الاستعراضية، أول من أمس، ضمن الجولة الختامية من بطولة كأس العالم للدراجات النارية لسباقات الباها، المقامة في المجر.

وقال البلوشي في تصريحات صحافية: «فضلت عدم الضغط بقوة في هذه المرحلة، والانطلاقة نوعاً ما من الخلف، وذلك لأن مراحل الرالي تعتبر جديدة علي، وأيضاً ليس لدي المعرفة الكافية بالدراجة التي أسوقها لأول مرة هنا، لذلك كان علي الحذر وعدم المغامرة».

وانطلقت، أمس، أربع مراحل على فترتين، صباحية ومسائية، لمسافة تتجاوز ٥٥٠ كم، وتمرّ المراحل خلال تضاريس متنوعة، من غابات ووديان وجبال صخرية. ودخلت المنافسة معتركاً جديداً مع تغير الظروف المناخية، لتصبح ممطرة وضبابية، ما جعل القيادة خطرة جداً، خصوصاً على الدراجات النارية. وهذا ما دفع منظمي الرالي إلى تغيير وتعديل بعض المسارات.