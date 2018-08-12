المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عرض

تلقى بوكا جونيورز الأرجنتيني عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، لضم اللاعب فيرغيني بداية من الموسم المقبل، حسب صحيفة «مينوت أونو»، التي أشارت إلى أن سندرلاند الإنجليزي كان يرغب في ضمه قبل غلق باب القيد في إنجلترا.

النمور

وصف عدد من جمهور كلباء الانتقادات الواسعة، التي طالت المحترفين الأجانب، من بعض المراقبين الرياضيين، والمطالبة بتغييرهم جميعاً، بالمبالغ فيها بسبب عدم اختبارهم بشكل جدي، خصوصاً أن النمور خاض مباراتين وديتين فقط.

معسكرات

حرص نادي خورفكان على توفير معسكرات تدريبية للفرقه السنية أسوة بالفريق الأول، وقال رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»: هذا الأمر يقدم خدمة فنية للاعبي الفئات السنية، ويبعث إليهم برسالة تؤكد اهتمام الإدارة بهم.