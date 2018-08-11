الشارقة يخسر ودياً أمام آيندهوفن الهولندي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة مباراته الودية، التي أقيمت أول من أمس في هولندا، أمام فريق إف سي آيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في ختام معسكره الخارجي الذي أقيم في هولندا في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد، إذ اطمأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري على جاهزية لاعبيه، والوقوف على مستوياتهم الفنية وإمكانات كل لاعب، فضلاً عن معرفته باللاعبين الأجانب الذين استقطبهم الفريق أخيراً الى صفوفه، للاستفادة من خدماتهم خلال الموسم المقبل.

وأنهى الشارقة معسكره الخارجي، إذ أقامه على مرحلتين، أقيمت المرحلة الأولى في مدينة دوسلدورف الألمانية لمدة 12 يوماً، فيما أقيمت الثانية والأخيرة في مدينة آيندهوفن الألمانية واستمرت لـ 11 يوماً. وخاض الفريق خلال فترة المعسكر الخارجي أربع مباريات ودية فاز خلالها على كل من فريق الكويت الكويتي وليونيداس الهولندي، وخسر من التعاون السعودي وإف سي آيندهوفن الهولندي.

وشهد المباراة الودية الأخيرة كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عبيد سالم الشامسي، ورئيس شركة كرة القدم بالنادي، محسن مصبح.