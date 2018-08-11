فارس جمعة يلتحق بتدريبات الجزيرة استعداداً للقاء النصر

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يؤدي فريق الجزيرة مرانه الأساسي، مساء اليوم، على ملعب قصر الإمارات، تحت قيادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، استعداداً لمواجهة النصر السعودي بعد غد، ومن المقرر أن ينقل الفريق تحضيراته غداً إلى ملعب المباراة من أجل اختتام التدريبات التي ستشهد مشاركة المدافع فارس جمعة، بعد انتهاء استحقاق الخدمة الوطنية.

وفي جانب آخر، دخل الوافد الجديد في النصر السعودي، النيجيري أحمد موسى، قائمة فريقه التي ستواجه الجزيرة على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وذلك بعد أن رفع المسؤولون في «العالمي» القائمة الخاصة بالفريق في البطولة قبل أربعة أيام من تاريخ أول مباراة استناداً الى لوائح البطولة.

ووصل الدولي النيجيري الذي تألق مع منتخب «النسور الخضراء» في مونديال روسيا إلى العاصمة السعودية الرياض، فجر أمس، وحظي باستقبال كبير من قبل جماهير «العالمي».

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية في عددها أمس أن قائمة مدرب النصر، الأوروغوياني دانيال كارينيو، للبطولة ضمت بجوار اللاعب أحمد موسى كلاً من حارس المرمى الأسترالي براد جونز، والمدافع البيروفي كريستيان راموس، ولاعب الوسط البرازيلي أراوجو بيتروس، والمغربي نور الدين امرابط، بينما استبعد المدرب من قائمته كلاً من البرازيلي برونو سيزار والمغربي محمد فوزير. وأكدت الصحيفة أن مشاركة اللاعب النيجيري في مباراة الجزيرة، يوم الإثنين المقبل، واردة بصورة كبيرة، لكون أن اللاعب في كامل جاهزيته البدنية عقب مشاركته مع منتخب بلاده في المونديال، ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تحضيرات فريقه، ويغادر إلى أبوظبي يوم الأحد ضمن قائمة فريقه الجديد.

الجزيرة يواجه النصر السعودي في ذهاب دور الـ32 من كأس العرب غداً في أبوظبي.