منتخب ناشئي اليد يكسب رهان ودية الشارقة

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

استهل منتخب ناشئي كرة اليد أولى التجارب المحلية الودية، أول من أمس، بالفوز على صاحب الضيافة فريق الشارقة بفارق هدف واحد وبنتيجة «17-16».

وجاءت المباراة ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه المنتخب منذ السابع من الشهر الجاري، ويعد سادسة محطات إعداد الأبيض التي استهلت منذ أكثر من شهرين ضمن تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ18 التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان من 13 وإلى 24 سبتمبر المقبل.

وأعرب مدرب المنتخب، قاسم عاشور، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب في تجربته الودية الأولى. وقال في تصريحات صحافية، إن: «لاعبي المنتخب نجحوا في كسر رهبة المباراة الأولى لهم بعد مراحل إعداد امتدت لأكثر من شهرين، ركز العمل فيها على الجانبين البدني والمهاري».