«المحترفين» تستعرض أهم تعديلات الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

دشنت لجنة المحترفين الموسم الرياضي 2018-2019 بتنظيم ورشة عمل ما قبل بداية الموسم، بمشاركة مسؤولي المباريات وممثلي الأندية المحترفة، وحضور المدير التنفيذي للجنة، وليد الحوسني. وتم خلال الورشة توضيح آلية مشاركة اللاعبين من فئات حاملي جوازات سفر الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين، والشروط الواجب توافرها في اللاعبين، وأهمها ألا يكون قد مثل أي دولة من قبل في مسابقات رسمية.

وتمثلت أهم التعديلات على لائحة دوري الخليج العربي في قائمة المباراة التي تم رفعها إلى 20 لاعباً، على أن تضم ثلاثة لاعبين إماراتيين من مواليد 1997 وما دون، كما يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المشاركين في المباراة من الأجانب وفئات حاملي جوازات سفر الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين على خمسة لاعبين، كما تقرر إسقاط الإنذار الثاني حال شارك اللاعب ثلاث مباريات دون الحصول على إنذار جديد.

ويتوجب ألا يزيد الحد الأقصى للاعبين الأجانب والفئات المشمولة في قرار أبناء المواطنات والوافدين، المسجلين في كأس الخليج العربي، على 10، ومشاركة خمسة منهم فقط في كل مباراة، كما سيكون نصف النهائي من مباراة واحدة.

وتقرر أن تقتصر المشاركة في مسابقة تحت 21 سنة على مواليد 1999-2000، ولا يسمح بمشاركة لاعبي الفريق الأول.