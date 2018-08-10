مفاجأة.. استبعاد "عموري" عن قائمة الهلال السعودي

المصدر: الرياض – الإمارات اليوم

قرر مدرب فريق الهلال السعودي، البرتغالي خورخي خيسوس استبعاد الوافد الجديد، الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" من حساباته في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال وذلك قبل أربعة أيام من تاريخ أول مباراة استنادًا على لوائح البطولة.

واعلن المدرب القائمة التي ستشارك في المباراة الافتتاحية لفريقه والتي ستجمعه بفريق الشباب العماني يوم الأحد، ضمن ذهاب دور الـ32.

واختار خيسوس 26 لاعباً يتقدمهم الخماسي الأجنبي الحارس علي الحبسي، كارلوس إدواردو، بوتيا، كاريلو، وعمر خربين.

وانتقل "عموري" يوم الأربعاء الماضي لصفوف الهلال بعقد انتقال حر لمدة موسم وأحد بعد نهاية عقده مع فريق العين.

والتحق الوافد الجديد بتدريبات فريقه الذي يستعد للاستحقاقات التي تنتظره في الموسم الجديد لكن المدرب البرتغالي قرر استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.