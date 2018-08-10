الجزيرة وشباب الأهلي مهتمّان بلاعب سانتوس الأرجنتيني فيكيو

المصدر: معاذ كمبال وأحمد طارق - دبي

حظي لاعب نادي سانتوس البرازيلي، الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، باهتمام متزايد من ناديي الجزيرة وشباب الأهلي، حيث يسعى كل نادٍ للفوز بصفقة هذا اللاعب. وعلمت

«الإمارات اليوم» أن شركة نادي الجزيرة لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع صانع ألعاب سانتوس، حول معظم البنود الرئيسة، لتتبقى بعض البنود التي لن تؤثر في شكل الاتفاق. لكن في المقابل صحف برازيلية تحدثت أمس عن اقتراب اللاعب من شباب الأهلي مقابل مليوني دولار.

وذكرت صحيفة «إي إس بي إن» البرازيلية أنه بعدما تلقى سانتوس عرضاً من نادي الجزيرة للتعاقد مع فيكيو، تقدم نادي شباب الأهلي بعرض رسمي لضم اللاعب، لافتة إلى أن الأرجنتيني في طريقه للرحيل إلى دوري الخليج العربي.

وأضافت: «فيكيو خرج من القائمة الأساسية لفريق سانتوس في مباراته أمام بوتافوغو السبت الماضي». وتابعت: «فيكيو بدأ الموسم أساسياً مع المدرب غايير فينتورا، ولكن بات حبيساً لمقاعد البدلاء مع كوكا، ما يعزز فكرة قبول إدارة سانتوس رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، إذ سيكون الاتجاه لإعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مع إضافة بند أحقية الشراء في حال رغبة شباب الأهلي التعاقد معه بصفة نهائية».

ولعب إيمليانو فيكيو (29 عاماً) 20 مباراة مع سانتوس أحرز خلالها هدفاً واحداً، بينما خاض العديد من التجارب، كان أبرزها مع روساريو سنترال الأرجنتيني الذي نشأ في صفوفه، بينما سبق له اللعب في البرازيل لكورنثيانز وغريميو، كما خاض تجربة في الدوري التشيلي مع نادي كولو كولو.

ويضم شباب الأهلي حالياً ثلاثة لاعبين أجانب، هم المولدوفي هنريكي لوفانور المستمر من الموسم الماضي، إضافة إلى الأرجنتيني ماورو دياز المنضم من غالاكسي الأميركي، والإكوادوري جيمي أيوفي المنضم من بكين رينهي الصيني.

يذكر أن مدرب شباب الأهلي، التشيلي خوسيه سييرا، لديه علاقة قوية مع اللاعب، إذ سبق له الإشراف عليه حين كانا معاً في نادي كولوكولو التشيلي بين عامي 2015/‏2016.

وترغب إدارة الجزيرة من خلال التعاقد مع فيكيو، في تعويض انتقال لاعبها رومارينهو دا سيلفا لصفوف فريق الاتحاد السعودي، بعد أن قضى اللاعب موسمين، برز خلالها بشكل لافت في مونديال كأس العالم للأندية الذي حل فيه الفريق في المركز الرابع، كما كان رومارينهو هداف الفريق في أبطال آسيا بخمسة أهداف.

وستنتعش خزينة نادي الجزيرة بثلاثة ملايين يورو، قيمة بيع عقد اللاعب، في وقت سيحصل فيه رومارينهو نفسه على أربعة ملايين يورو كراتب، بحسب ما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية. والتي ذكرت أن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، فراس التركي، سيلتقي بالمسؤولين في نادي الجزيرة خلال الساعات المقبلة من أجل إكمال إجراءات التوقيع الرسمي في حضور اللاعب ووكيل أعماله البرازيلي ريناتو.

شباب الأهلي يختتم الوديات

اختتم شباب الأهلي مبارياته الودية في معسكره الخارجي في هولندا بالخسارة، أول من أمس، أمام فريق فياريال (ب)، بهدفين مقابل هدف، إذ إن مواجهة الفريق الإسباني تعد التجربة الرابعة للفريق، بعدما تعادل في التجربة الأولى أمام إيخيدو الإسباني بهدف لكل فريق، بينما خسر التجربة الثانية أمام نيوكاسل الأسترالي بهدفين مقابل هدف، وحقق فوزاً واحداً كان في التجربة الثالثة على حساب بنغالورو الهندي بخمسة أهداف مقابل هدف.

الجزيرة يواصل تحضيراته للقاء النصر

استأنف فريق الجزيرة تدريباته، مساء أول من أمس، على ملعب قصر الإمارات، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي، الثلاثاء المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 في كأس العرب للأندية. ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني فإن الفريق سيواصل التدريبات بصورة يومية على أن يختتم تحضيراته على ملعب المباراة بعد غد. والتحق علي مبخوت بتدريبات الفريق، بعد أن حصل على موافقة الجهاز الفني للمنتخب لمغادرة معسكر النمسا.