الظفرة يفوز على الفجيرة ودياً في ألمانيا

المصدر: باد غوغن - الإمارات اليوم

فاز فريق الظفرة في ثانية تجاربه الودية بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق الفجيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس، على أحد الملاعب الفرعية ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريقان في مدينة باد غوغن الألمانية.

وتقدم الظفرة بواسطة البرازيلي رودريغوس من ركلة ثابتة في الدقيقة 14، وأضاف سهيل المنصوري الثاني في الدقيقة 25، قبل أن يقلص الفجيرة الفارق عن طريق البرازيلي فرناندو، لكن الظفرة عاد وسجل الثالث بواسطة الأرووغوياني ميلسي.

وعقب الهدف الثالث أجرى الظفرة مجموعة من التغييرات المتتالية شهدت دخول سهيل الحربي وبدر العطاس وسعيد الكثيري وعبدالله الصيعري وحميد المسماري ومحمد الحمادي وعبدالله سلطان وخلف الحوسني وفيصل مراد وعبدالله العامري وحمد حبيب.