كلباء يواجه الفتح السعودي 17 الجاري

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

يلتقي فريق اتحاد كلباء، الفتح السعودي، في مباراة ودية ستقام في الـ17 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة ماريبور في سلوفينيا، قبل أن يعود الفريق للدولة لاستكمال تدريباته تحضيراً للموسم الجديد.

وكان كلباء قد خسر أول من أمس، أمام فريق بافوس القبرصي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف كلباء قائده اللاعب منصور عباس البلوشي. وأشرك المدرب البرازيلي جورفان فييرا لاعبين أجنبيين فقط، وهما البرازيلي انتونيو والكرواتي مأتي.

وأبدى عضو مجلس الإدارة والمدير الفني التنفيذي للنادي هلال عبدالله لـ«الإمارات اليوم» رضاه عن المردود الفني للاعبين المواطنين، لكنه انتقد المستوى الفني الذي قدمه الأجانب مطالباً بتصحيح الوضع قبل بدء الموسم.