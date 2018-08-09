الوصل يطرح التذاكر الموسمية لاستاد زعبيل

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أعلن نادي الوصل عن طرح التذاكر الموسمية الخاصة بحضور مباريات «الإمبراطور» في البطولات المحلية على استاد الوصل بزعبيل، حسب ما ذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكشف الوصل عن طرح خمس فئات مختلفة للبطاقات الموسمية، إذ تبلغ قيمة أعلى بطاقة 5550 درهماً لبطاقات الـ«في في أي بي»، بينما تبلغ قيمة بطاقات الـ«في أي بي» 2500 درهم، أما بطاقات الدرجة الأولى يمين المنصة فقيمتها 750 درهماً، والقيمة نفسها للدرجة الأولى يسار المنصة، بينما بلغت قيمة التذكرة الموسمية للدرجة الثانية 250 درهماً.