المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

العدوة

أعلن نادي ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي تعاقده مع اللاعب المغربي عصام العدوة في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب المغربي الذي لعب في صفوف الظفرة الموسم الماضي.

عزاء

قدّم نادي الشارقة لكرة القدم التعازي لكل من بدر وعبدالملك وعبدالرحيم جاني لوفاة المغفور لها بإذن الله شقيقتهم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

حكم

عيّن الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري محمود البنا، لإدارة مباراة الجزيرة والنصر السعودي في ذهاب الدور الأول من كأس العرب للأندية الأبطال، التي ستقام 13 الجاري، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.