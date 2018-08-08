الوصل يبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد في «الجيم»

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

بدأ الوصل المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم المقبل، أمس، بالعودة إلى التدريبات في مقر النادي في زعبيل، إذ أدى «الإمبراطور» أول تدريباته في صالة الألعاب البدنية «الجيم»، بعد نهاية معسكره الخارجي في ألمانيا وإسبانيا.

وشهد تدريب «الفهود» مشاركة اللاعب البرازيلي فينسيوس دي ليما للمرة الأولى مع الفريق، بعد انضمامه إلى الوصل قادماً من نادي غريميو البرازيلي، إذ لم يتمكن ليما من السفر إلى المعسكر الخارجي، بسبب التعاقد معه قبل نهاية المعسكر بأربعة أيام.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، استقر على خوض مباراة ودية واحدة على الأقل، وذلك لتجهيز الفريق قبل خوض مباراته الرسمية الأولى أمام اتحاد جدة السعودي، في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في 24 الجاري في جدة.

من جهة أخرى، أسندت شركة الوصل لكرة القدم منصب منسق الجماهير إلى سعد الحتاوي، ليكون بمثابة حلقة الوصل بين النادي وجمهوره.