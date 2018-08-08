وجدان يظهر مرتين في فوز شباب الأهلي على بنغالورو

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

حقق شباب الأهلي فوزاً كبيراً على بنغالورو الهندي بخمسة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في ثالث التجارب الودية التي يخوضها الفريق في معسكره الخارجي في إسبانيا.

وشهدت المباراة تألق اللاعب الشاب عادل وجدان الذي أحرز ثنائية، إضافة إلى واقعة غريبة بمشاركته مرتين في المباراة، حيث شارك أساسياً في الشوط الأول، وتم استبداله عقب نهاية الشوط، بينما تم الدفع به مجدداً في آخر 15 دقيقة من المباراة.

وأحرز وجدان الهدف الأول لشباب الأهلي قبل أن يحرز بنغالورو هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما شهد الشوط الثاني تألق اللاعبين الأجانب الثلاثة، إذ أحرز الإكوادوري جيمي أيوفي الهدف الثاني، وأضاف المولدوفي لوفانور هنريكي الهدف الثالث، وعزز النتيجة الأرجنتيني ماورو دياز من ركلة جزاء، قبل أن يعود عادل وجدان ويحرز الهدف الخامس.