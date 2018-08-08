تعادل مصفوت والعبور المصري ودياً

المصدر: محمد فاضل ـــ عجمان

تعادل الفريق الأول لنادي مصفوت مع فريق العبور، أحد فرق دوري الدرجة الثانية المصري، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت، أول من أمس، في القاهرة، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، حيث يستعد نادي مصفوت للمشاركة في دوري الدرجة الأولى تحت إشراف المدرب المواطن وليد عبيد.

سجل هدف مصفوت المحترف التونسي محمد علي بن حمودة، بدوره قال عضو الجهاز الفني لنادي مصفوت، مساعد المدرب محمد عبدالله التيمومي لـ«الإمارات اليوم»: «أشركنا جميع اللاعبين تقريباً، حيث لعب الفريق بتشكيلتين مختلفتين في كلا الشوطين، وتم تحقيق الفائدة التامة من المباراة، وسنخوض المزيد من المباريات الودية».