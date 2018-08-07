كلباء يخسر أمام الشباب السعودي في سلوفينيا

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

خسر الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء أولى مبارياته الودية امام نادي الشباب السعودي بهدفين لهدف، في المباراة التي اقيمت مساء أول من أمس ضمن معسكره التدريبي المقام في سلوفينيا تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وخاض الشباب السعودي المباراة بتشكيلة ضمت سبعة محترفين أجانب، بينما لعب «النمور» بمحترفين فقط، سجل هدف اتحاد كلباء المدافع يعقوب حسن، وسجل للشباب السعودي ناصر الشمراني والمحترف الجزائري جمال بن العمري.

وتمكن حارس كلباء محمد حسين فرج من التصدي للهجمات التي شنها لاعبو الشباب خصوصاً في الشوط الأول.