دبا الحصن يلتقي سكيتمان سدورف الألماني ودياً

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

يخوض الفريق الأول لنادي دبا الحصن، اليوم، أولى مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي المقام في ألمانيا ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، إذ يحل ضيفاً على فريق سكيتمان سدورف الألماني، وتعد هذه المباراة واحدة من اربع مباريات تم الاتفاق عليها، ويشرف على الفريق المدرب المواطن بدر طبيب الشحي في الموسم الثاني على التوالي.

من جهته، أشاد رئيس البعثة جمعة عبدالله الحمودي، بالروح الرياضية العالية والتعاون المثمر بين أعضاء الفريق والجهازين الفني والإداري، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لتحقيق أعلى درجات الفائدة من فقرات المعسكر، وسعداء لما أسفر عنه من مكاسب فنية وبدنية وأهمها الانسجام بين الجميع».