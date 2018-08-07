الظفرة يواجه الفجيرة في ألمانيا

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يخوض فريق الظفرة ثانية مبارياته الودية بمعسكره الخارجي في ألمانيا، حينما يلتقي فريق الفجيرة في الساعة السابعة من مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية في مدينة باد غوغن التي يقيم فيها معسكره التحضيري للموسم الكروي الجديد، الذي يستهله بلقاء الشارقة في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي.

وكان التعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، حسم أولى مباريات الفريق التي جمعته، مساء السبت الماضي، بفريق الاتحاد السعودي المدجج بسبعة لاعبين أجانب، وكان الظفرة تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 20 بوساطة الوافد الجديد، سهيل المنصوري، في حين أدرك الاتحاد التعادل في الدقيقة 43 من ضربة ثابتة عن طريق كارتينو. وسيؤدي الفريق التجربة الودية الثالثة في مواجهة فريق اوغوهات الألماني، يوم الجمعة المقبل، في حين سيلاقي انغلوشتات الألماني يوم 14 الجاري، بينما يختتم تجاربه الودية بلقاء المنتخب الأولمبي الكويتي يوم 16 من الشهر نفسه.