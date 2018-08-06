زوران: أداء العين في البطولة العربية كان مقنعاً ومطمئناً

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تحسّر مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، على وداع «الزعيم» لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم من دور الـ32 على يد وفاق سيطيف الجزائري، مؤكداً أن فريقه قدم مستوى جيداً خلال المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في كرواتيا، ولكنهم فشلوا في تعويض الخسارة التي تلقوها في الذهاب، مؤكداً في الوقت نفسه رضاه على كل لاعبي الفريق، لافتاً إلى أن تركيزهم في الوقت الحالي أصبح منصباً على مباراة «السوبر»، التي ستجمعهم بفريق الوحدة يوم 25 من أغسطس الجاري في مصر.

وقال المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة التي أقيمت في كرواتيا: «لقد قدمنا مردوداً جيداً وحققنا الفوز في المواجهة بهدف نظيف لكننا للأسف لم نتمكن من التأهل إلى الدور ثمن النهائي من هذه البطولة، وعموماً أنا سعيد جداً بأداء لاعبي فريقي، والمستوى الذي ظهروا عليه خلال المباراة كان مقنعاً».

وكان «الزعيم» في حاجة إلى الفوز بهدفين نظيفين ليضمن تأهله للدور ثمن النهائي، بعد أن كان قد خسر لقاء الذهاب في ملعبه بهدف لهدفين، لكنه اكتفى بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 44 من عمر اللقاء بوساطة لاعبه إبراهيما دياكيه.

وأضاف: «التحضيرات لبداية الموسم الجديد تمضي بالصورة المطلوبة، وأمامنا نحو ثلاثة أسابيع لبداية أول مواجهة رسمية محلية في التحدي على لقب (السوبر)، وقياساً بالمستوى الذي ظهرنا عليه في مباراتي الذهاب والإياب أمام الفريق الجزائري، التي تتخلل مرحلة الإعداد للموسم الجديد، أعتقد أن وضع الفريق مطمئن جداً».

وتابع المدرب الكرواتي بالقول: «إضافة إلى الأداء الجيد والصورة الممتازة التي بدا عليها فريقي، شخصياً سعيد جداً بعدم تعرض أي لاعب من الفريق في المواجهتين القويتين للإصابة، و90% من لاعبي العين لعبوا مباريات كاملة خلال فترة الإعداد الوجيزة، التي تخللت مرحلة الإعداد للموسم، الأمر الذي اعتبره مؤشراً جيداً، والتدريبات تمضي بصورة ممتازة، والمؤكد أننا سنضاعف من جهودنا خلال الفترة المقبلة لبلوغ أعلى درجات الجاهزية».

وتعليقاً على انضمام لاعبي الفريق الدوليين لمعسكر المنتخب المقام في مدينة سالزبورغ النمساوية، قال زوران ماميتش: «أتمنى أن يتابع لاعبو الفريق الدوليين تحضيراتهم بقوة مع المنتخب، حتى يصل الجميع إلى أفضل درجة من الجهوزية قبل مباراة (السوبر)، خصوصاً أنهم سينضمون إلى الفريق قبل بضعة أيام من تلك المباراة المهمة».

الطاوسي: تأهلنا بشق الأنفس

اعترف مدرب فريق وفاق سطيف الجزائري، المغربي رشيد الطاوسي، بأن فريقه تأهل لدور الـ16 من المسابقة العربية بشق الأنفس، وأن منافسه العين ظهر بصورة قوية خلال لقاء الإياب، وبصورة مغايرة تماماً عن المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه راض تماماً على أداء لاعبيه في المواجهتين.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «التأهل على حساب العين أحد عمالقة كرة القدم الآسيوية، يمنحنا الدافع القوي للاستمرار في هذه المسابقة القوية، والوصول إلى أبعد نقطة فيها».

عيسى: «السوبر» أحد أهدافنا

أكد حارس العين خالد عيسى، أن الهدف من المشاركة في البطولة العربية، كان يتمثل في تقديم الأداء المشرف وإظهار الروح العالية والجدية في التعامل خلال المباراتين، وذلك للخروج بأكبر المكاسب المرجوة، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وحول استعدادات فريقه لمواجهة كأس «السوبر» بالقاهرة، قال: «معسكر الفريق بسلوفينيا وكرواتيا ناجح بكل المقاييس، وكأس (السوبر) أحد أهداف (الزعيم) في الموسم الكروي الجديد، وأتوقع مواجهة قوية ومثيرة مع فريق الوحدة على نيل لقب (سوبر) الكرة الإماراتية».

رئيس دينامو زغرب: استمتعنا بأداء العين في «ماكسمير»

حرص رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم مبارك الهاجري، على إهداء رئيس نادي دينامو زغرب الكرواتي، ميركو باريستش، درع نادي العين التذكارية، وذلك بين شوطي مباراة العين ووفاق سطيف الجزائري، التي شهدها ملعب ماكسمير بنادي دينامو زغرب، أول من أمس، ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، التي فاز بنتيجتها «الزعيم» على الفريق الجزائري بهدف نظيف.

وأعرب الهاجري عن بالغ تقديره للجهود المخلصة التي بذلها النادي الكرواتي لاستضافة معسكر العين في كرواتيا، الذي تخللته مباراتا الذهاب والإياب ضمن مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، وتهيئة أسباب الراحة لأعضاء بعثة الفريق، وتوفير كل سبل النجاح لإقامة المباراتين، متمنياً استمرار تلك العلاقة الوطيدة بين الناديين في المستقبل.

من جانبه، امتدح ميركو باريستش، المستوى الجيد الذي ظهر به العين في مواجهة وفاق سطيف الجزائري، مؤكداً: «قدم العين أداءً ممتعاً وكرة قدم حديثة، جاءت تحت عنوان الأداء الجماعي المنظم والسريع».

وأضاف: «نادي العين يُعرف بسمعته الجيدة في كرواتيا، فهو أحد أفضل أندية القارة الآسيوية، ويتمتع بإمكانات كبيرة، وبدورنا نسعد كثيراً بتعزيز علاقتنا وتطوير سبل التعاون في ما بيننا على الصعيدين الفني والإداري، الأمر الذي ناقشناه مع غانم الهاجري.

شيوتاني: أتطلع إلى تعزيز رصيدي المونديالي

أكد لاعب فريق ناي العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، أن الأجواء في معسكر فريقه الخارجي بسلوفينيا وكرواتيا تبعث على التفاؤل، موضحاً: «الكل يعمل بقوة وجدية من أجل الخروج بأفضل النتائج، وتحقيق المكاسب المرجوة من أهم مراحل الموسم الكروي الجديد، المتمثلة في المعسكر الخارجي، والتحضير للموسم، ونتطلع إلى إنجازات أكبر من التي حققناها في الموسم الماضي».

وعن أداء فريقه في مباراتي الذهاب الإياب، قال: «أعتقد أن العين قدم مردوداً جيداً في المباراتين، بيد أننا لم نصل إلى درجة الجاهزية البدنية المطلوبة قياساً باستعدادات المنافس، لكن المباراتين القويتين اللتين خضناهما ضمن البطولة العربية تدخل في نطاق البرنامج الإعدادي للموسم، وبغض النظر عن التأهل أو الخروج من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، إلا أننا حققنا مكاسب كبيرة من المشاركة».

وحول التهيئة الخاصة لبطولة كأس العالم للأندية، قال: «بالنسبة لي قد شاركت في مونديال العالم للأندية مرتين عامي 2013 و2015 مع فريقي السابق نادي هيروشيما، وسجلت هدفين في البطولة العالمية على مرميي أوكلاند سيتي النيوزيلندي ومازيمبي الكنغولي في عام 2015، وأتطلع إلى التسجيل في 2018 مع العين والوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة».

وعن أبرز التحديات في الموسم الجديد، قال: «نتطلع إلى تحقيق إنجازات أفضل من التي حققناها في الموسم الماضي على صعيد النادي، كما أتطلع إلى العودة إلى صفوف المنتخب الياباني في الموسم الحالي».