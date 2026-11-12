زلاتكو: هدف منتخب الإمارات التأهل لكأس العالم 2030.. وتأجيل كأس آسيا يمنحنا عاماً إضافياً للإعداد

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، أن هدفه الرئيس مع «الأبيض» يتمثل في التأهل إلى كأس العالم 2030، مشدداً على أنه يسعى إلى تطبيق الأسلوب نفسه الذي قاده إلى النجاح مع منتخب كرواتيا، بعدما بلغ معه نهائي كأس العالم 2018 ونصف نهائي نسخة 2022، إلى جانب مشاركته في مونديال 2026.

ووصف زلاتكو مهمته الجديدة مع المنتخب الإماراتي بالتحدي المختلف، مؤكداً ثقته بقدرة «الأبيض» على التطور والوصول إلى مستويات تنافسية أعلى، من خلال العمل الجماعي والانضباط والالتزام، مشيراً إلى أن تأجيل كأس آسيا 2027 يمنح الجهاز الفني فرصة إضافية لإعداد المنتخب بالشكل الأمثل.

وقال زلاتكو، في تصريحات صحافية سبقت التدريب الأخير استعداداً لمواجهة هندوراس ودياً الجمعة، إن تأجيل كأس آسيا يمثل فرصة مهمة للاستفادة من الوقت الإضافي في بناء المنتخب وتطويره، وأضاف: «رغم أننا كنا جاهزين للمشاركة، فإن تأجيل كأس آسيا 2027 يمنح الجهاز الفني وقتاً إضافياً للاستعداد، إذ أصبح أمامنا نحو عام للعمل على إعداد المنتخب وتطويره، وأثق بأنه سيكون في أفضل جاهزية».

وأوضح أن التأهل إلى كأس العالم 2030 يمثل الهدف الرئيسي للمنتخب، إلى جانب المنافسة في التصفيات والبطولات القارية والإقليمية، مؤكداً أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب عملاً متواصلاً والتزاماً كاملاً من اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

وشدد مدرب المنتخب على أهمية روح الفريق الواحد والانضباط والعمل الجماعي، داعياً الجماهير والإعلام إلى مواصلة دعم «الأبيض» خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

تجربة جديدة

وبخصوص المباراتين الوديتين أمام هندوراس وسورية يوم 17 الجاري، أكد زلاتكو أنهما تمثلان فرصة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين وتجربة أفكار فنية جديدة، والوقوف على مدى جاهزية العناصر الموجودة في المعسكر، وقال إن مواجهة هندوراس تحديداً تتيح اختبار المنتخب أمام منافس يتميز بأسلوب لعب مختلف.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز في المباراتين، إلى جانب تطوير الأداء وتحسين مركز المنتخب في التصنيف العالمي للفيفا، مؤكداً أن المشاركة مع المنتخب تعتمد على مستوى اللاعب في التدريبات والمباريات، فضلاً عن ما يقدمه مع ناديه.

وكشف زلاتكو عن استدعاء أربعة لاعبين، هم يحيى الغساني، ومحمد جمعة المنصوري، وكوامي كويدو، ويوسف المرزوقي، بهدف الوقوف على مستوياتهم وتوسيع خيارات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن استدعاء هذه العناصر يمثل رسالة إيجابية للاعبين الشباب، بأن أبواب المنتخب مفتوحة أمام الجميع، وأن من يقدم مستويات جيدة مع ناديه ويثبت جدارته سيحصل على فرصته.

وقال: «أريد متابعة اللاعبين عن قرب، لأننا نعمل على بناء منتخب للمستقبل، كما نسعى إلى منح بعض العناصر فرصة العودة إلى المنتخب، ومن بينها كوامي كويدو، خصوصاً أننا نحتاج إلى مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى».

وأوضح أن غياب بعض العناصر الأساسية عن المعسكر الحالي، ومن بينهم جويلهرم بالا ويوري سيزار وكايو لوكاس، يمنح لاعبين آخرين فرصة المشاركة وإظهار قدراتهم وإثبات جدارتهم بتمثيل المنتخب.

درس خليجي

وتطرق زلاتكو إلى مشاركة المنتخب في كأس الخليج 27، وحصوله على المركز الثاني، مؤكداً أن «الأبيض» قدم مستويات جيدة، وأظهر روحاً جماعية وانضباطاً تكتيكياً مكناه من بلوغ المباراة النهائية أمام السعودية.

واعترف المدرب باستمرار شعوره بخيبة الأمل بسبب خسارة النهائي، مشيراً إلى أن المنتخب الإماراتي لم يكن أقل مستوى من منافسه السعودي، لكنه دفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها في بداية المباراة، بعدما استقبل هدفين.

وقال: «يجب أن نتعلم من هذه التجربة، وأن نستفيد من الأخطاء لتطوير مستوانا، لأن الوصول إلى النهائي وحده لا يكفي، وعلينا مواصلة العمل حتى نصبح أكثر قوة وقدرة على المنافسة في كل البطولات».

وأكد زلاتكو تحمله المسؤولية الكاملة عن نتائج المنتخب، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع ومساندة الإعلام والجمهور، معرباً عن تقديره للمشجعين الإماراتيين الذين سافروا إلى السعودية لدعم المنتخب في المباراة النهائية.

وختم قائلاً: «أعلم أن الجمهور شعر بخيبة الأمل مثلما شعرت أنا، لكن هذه هي كرة القدم، وأتمنى مواصلة دعمهم للمنتخب. يجب ألا نستسلم مهما كانت الظروف والتحديات، وأن نقاتل في كل مباراة. أعرف أن المهمة لن تكون سهلة، لكنني أريد أن يكون منتخب الإمارات منافساً في البطولات وأن نحقق أفضل النتائج الممكنة».