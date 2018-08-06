«الفجيرة للفنون القتالية» يفوز بذهبية «تايلاند للجودو»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية ياسين نعمتوف بالميدالية الذهبية في بطولة تايلاند للجودو، التي اختتمت أمس في بانكوك، في وزن 73 كيلوغراما للرجال، في إنجاز مميز لجودو الإمارات، وحقق نعمتوف أربعة انتصارات متتالية على لاعبين من لاوس وتايلاند وفيتنام، وفي ختام المنافسات، تقلد اللاعب الميدالية الذهبية ورفع علم الإمارات على منصة التتويج وعزف السلام الوطني لدولة الامارات، وسط تصفيق وتشجيع الجمهور ولاعبي الدول المشاركة.

وعبرت اسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية عن سعادتها للمشاركة الفاعلة لجميع أفراد الفريق وتحقيق انتصارات عديدة للرياضة الاماراتية عموما والجودو بشكل خاص.

من جانبه هنأ المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية العميد أحمد حمدان الزيودي، الاسرة الرياضية، مثنيا على النتائج المميزة لفريق الجودو في بطولة تايلاند الدولية، وتفوقه على لاعبين من اصحاب الخبرة الدولية البارزة، متمنيا لجميع اللاعبين المزيد من التفوق.