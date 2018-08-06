المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

رحيل

ذكرت صحيفة «بريميير تشيلي» أن اللاعب التشيلي، كارلوس روس، اتفق مع أحد أندية دوري الخليج العربي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن روس فسخ عقده مع ناديه السابق بالتراضي.

خلافات

طلب مراقبون من اتحاد كرة القدم الجلوس مع الأندية، وحل الخلافات المتعلقة بتوقيت إقامة المعسكر الحالي للمنتخب في النمسا، وطريقة استدعاء اللاعبين، خصوصاً أن الأبيض مقبل على مرحلة مهمة بالمشاركة في كأس آسيا.

تعاقد

اقترب أحد أندية دبي من التعاقد مع اللاعب البرازيلي جيان موتا، حسب ما ذكرت صحيفة غازيتا اسبورتيفا البرازيلية، قادماً من نادي مونشنغلادباخ الألماني، إذ أوضحت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستبلغ أربعة ملايين يورو.