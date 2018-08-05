الوحدة يفوز على إيجينياكوس اليوناني بـ «هاتريك» تيغالي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

فاز فريق الوحدة على فريق إيجينياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ثانية مباريات الوحدة الودية بالمعسكر الخارجي المقام حالياً في النمسا استعداداً للموسم الجديد. سجل الوحدة أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عن طريق اللاعب تيغالي «هاتريك»، في الدقائق 19 و30 و45، بينما أحرز الفريق اليوناني هدفه الوحيد في الدقيقة 74. ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أخريين بالمعسكر: الأولى يوم الثلاثاء المقبل أمام أودينزي الإيطالي، والثانية في 11 الجاري أمام الوحدة السعودي قبل العودة إلى أبوظبي يوم 13 الجاري، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وسيخوض الوحدة مباراة ودية أخرى بأبوظبي 18 من الشهر الجاري، لم يحدد طرفها بعد قبل السفر إلى مصر في 22 أغسطس، لخوض مباراة كأس السوبر أمام العين، والتي تجرى في 25 الجاري على استاد مدينة السلام بالعاصمة القاهرة. من جانبه، قال مدير فريق الوحدة، عبدالباسط محمد، إن الفريق وصل إلى مستوى جيد من الناحيتين البدنية والفنية، بعد مرور ثلاثة أسابيع من المعسكر الخارجي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة للموسم الجديد. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: أدى الفريق مباراة جيدة أمام الفريق اليوناني، وأظهرت مجموعة كبيرة من اللاعبين مردوداً طيباً، واستفاد الفريق فنياً من هذه المواجهة التي اتسمت بالقوة البدنية من جانب الفريق المنافس، وخرج الفريق أيضاً من هذه المباراة بلا إصابات، والكل متحمس من أجل أداء موسم قوي.

وقال: نجري حالياً اتصالات مع بعض الفرق، من أجل الاتفاق مع أحدها للعب معه ودياً يوم 18 الجاري في البروفة الودية الأخيرة، قبل السفر إلى مصر لمواجهة العين في كأس السوبر.