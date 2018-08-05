المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شعار

على الرغم من قيام أحد أندية دوري المحترفين بالإعلان عن تغير شعاره، فإن فريقه الكروي ظهر خلال مبارياته الودية وتدريباته في معسكره الأوروبي مرتدياً الشعار القديم، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام.

مفاوضات

ذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية أن نادي الجزيرة تقدم بعرض إلى نادي سانتوس البرازيلي، لضم اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيشيو، بداية من الموسم المقبل، لافتة إلى أن النادي لا يمانع في رحيل اللاعب.

تنسيق

علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم سيعقد، عقب انتهاء المعسكر الحالي للمنتخب في النمسا، اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي الأندية، لتعزيز التعاون بين الجميع، لإنجاح برنامج إعداد المنتخب لكأس آسيا 2019.