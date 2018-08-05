الظفرة يواجه بطل فيتنام في «كرة الصالات الآسيوية»

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

يخوض فريق الظفرة اختباراً صعباً وقوياً حين يلتقي، اليوم، بطل فيتنام في ختام الدور الأول بكأس الأندية الآسيوية لكرة الصالات بإندونيسيا. ويدخل الظفرة مباراة تاي سون نام، حامل البرونزية الآسيوية في آخر موسمين، بفرصتي الفوز أو التعادل لبلوغ الدور المقبل، حيث يمتلك أربع نقاط من التعادل مع نفط الوسط العراقي، والفوز على جيونجو تلكوري، ليتساوى مع نفط الوسط، لكن يتفوق عليه بفارق الأهداف.

ويحتل الفريق الفيتنامي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل الفريق الكوري المجموعة من دون رصيد. وسيكون الصراع على التأهل حاضراً ومثيراً بين الظفرة وتاي سون نام، بعد أن أصبحت حظوظ الفريق العراقي شبه مؤكدة بعد فوزه على بطل فيتنام، وتبقت له مباراة سهلة أمام الفريق الكوري.

وكان الظفرة أجرى حصة تدريبية مهمة، أمس، بمشاركة جميع اللاعبين، وتماثل محمد عبيد للشفاء، وتأكدت جاهزيته، ومازالت هناك شكوك حول مشاركة المحترف الكويتي عبدالرحمن الوادي.