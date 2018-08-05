الشارقة يواجه التعاون السعودي في هولندا غداً

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة للقاء التعاون السعودي غداً خلال معسكره الخارجي الحالي في مدينة إيندهوفن الهولندية في ثالثة تجاربه الودية خلال معسكره الخارجي في إطار استعداداته الجادة للموسم الكروي المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق خلال المعسكر الخارجي الى تجهيز الفريق بشكل جيد والوقوف على الإمكانات الفنية للاعبين وتوظيفها بالشكل السليم، بما يحقق الأهداف المنشودة للفريق في المرحلة المقبلة، خصوصاً في أعقاب التطورات الكبيرة التي شهدها نادي الشارقة وتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة كرة القدم في النادي برئاسة الحارس الدولي السابق محسن مصبح، الذي يعوّل عليه الشرقاوية في إحداث نقلة نوعية كبيرة في صفوف فريق كرة القدم بالنادي.

وواصل فريق الشارقة تحضيراته خلال معسكره الخارجي في هولندا، إذ فاز فريق مدير الفريق عبدالعزيز محمد (عزوز) على فريق مساعد المدرب عبدالعزيز، مارسيو، بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل بخمسة أهداف لكل فريق، إذ اطمأن الجهاز الفني لفريق الشارقة بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري خلال التحضيرات الحالية على جاهزية الفريق للموسم الكروي المقبل، إذ يستهل مبارياته في دوري الخليج العربي بلقاء الظفرة يوم 30 الجاري على استاد حمدان بن زايد في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وعزز الشارقة أخيراً صفوفه بضم عدد من اللاعبين المحليين والأجانب من بينهم محمد سعيد الشحي والمحترف البرازيلي إيغور كورنادو، وريان منديز، إضافة الى وجود المحترفين الاجنبيين البرازيلي ويلتون سواريز والأوزبكي شكوروف.