الظفرة يواجه اتحاد جدة في أولى ودياته في ألمانيا

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يخوض فريق الظفرة أولى تجاربه الودية في معسكره الخارجي، الذي يقيمه في مدينة بادغوغن الألمانية، حينما يواجه فريق الاتحاد السعودي في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على أحد الملاعب الفرعية بمدينة روزنهايم، وذلك ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد الذي سيبدأه بلقاء الشارقة في الـ31 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وأدى الفريق مجموعة من التدريبات الصباحية والمسائية منذ وصوله إلى مقر المعسكر في مدينة بادغوغن، الأحد الماضي، وذلك تحت قيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، وبمشاركة جميع اللاعبين. وكان الفريق قد خاض مباراة ودية داخلية أمام فريقه الرديف في أبوظبي، انتهت بفوزه بنتيجة 3/‏‏1.

وسيخوض الظفرة مباراته الودية الثانية أمام فريق الفجيرة في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على أن يؤدي التجربة الودية الثالثة في مواجهة فريق اوغوهات الألماني، في الـ10 من الشهر الجاري، في حين سيلاقي انغلوشتات الألماني في الـ14 في التجربة الودية الرابعة، على أن يختتم مبارياته بلقاء المنتخب الأولمبي الكويتي في الـ16.