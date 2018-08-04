بيرغ يعزز صفوف العين في مواجهة وفاق سطيف

المصدر: معاذ كمبال - العين

تتعزز اليوم صفوف فريق العين بعودة هداف الفريق في الموسم الماضي، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، حين يقابل «الزعيم» مستضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات على استاد ماكسيمير في العاصمة الكرواتية زغرب، ضمن إياب دور الـ32 من كأس العرب للأندية.

وتأثرت صفوف الفريق بغياب المهاجم السويدي في لقاء الذهاب، الذي انتهى بخسارتهم بنتيجة 1/‏‏‏‏‏‏2، ما يضع «الزعيم» في اختبار صعب، كونه يحتاج إلى الفوز بهدفين نظيفين في المواجهة الصعبة ليضمن التأهل للدور المقبل.

ومن غير المرجح أن يشارك الدولي السويدي طوال الـ90 دقيقة، لكن وجوده في بعض من أجزاء اللقاء قد يكون حاسماً، نظراً لارتفاع النسبة التهديفية له في مبارياته مع «الزعيم»، وكان بيرغ قد غاب عن لقاء الذهاب، بسبب انضمامه المتأخر للمعسكر التحضيري للفريق، نظراً لحصوله على فترة راحة، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم.

وفي الوقت الذي تشهد في صفوف الفريق عودة المهاجم بيرغ، فإن «الزعيم» سيفقد خدمات أربعة من أبرز لاعبيه المهمين، وهم: المدافعان مهند العنزي ومحمد أحمد، بجانب لاعب الوسط أحمد برمان، بسبب التحاقهم بصفوف المنتخب الذي بدأ معسكراً تحضيرياً في مدينة سالزبورغ النمساوية، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل.

كما يفقد الفريق في اللقاء جهود قائده لاعب خط الوسط عمر عبدالرحمن (عموري)، الذي يغيب عن صفوف الفريق منذ بداية المعسكر الخارجي، بسبب عدم تجديد إدارة شركة نادي العين لكرة القدم عقده حتى الآن، والتحق بدوره بصفوف المنتخب في معسكر النمسا.

ووافق الاتحاد العربي على الطلب المشترك للعين ووفاق سطيف بتأخير موعد المباراة حتى التاسعة بتوقيت الامارات بدلا عن الثامنة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. في المقابل، يملك الفريق الجزائري فرصة أكبر للتأهل للدور المقبل على حساب العين، إذ يخوض اللقاء بأريحية تامة، نظراً لفوزه في الذهاب، وقد تكفيه حتى الخسارة بهدف ليتأهل للدور المقبل.

وقال مدرب وفاق سطيف، المغربي رشيد الطاوسي، في المؤتمر الصحافي، أمس، إن «العين فريق متكامل، ويضم عناصر مؤثرة وقادرة على صناعة الفرق، كالمصري حسين الشحات، وكذلك الياباني تسوكاسا شيوتاني، إلى جانب البرازيلي كايو، إضافة إلى محمد عبدالرحمن». وأشار إلى أن غياب بعض اللاعبين لا يؤثر في مستوى العين. في جانب آخر، يدير اللقاء الحكم المغربي رضوان جايد، ويساعده عشيق رضوان وآيت عبو هشام.

العين خسر في لقاء الذهاب 2-1 ويسعى للتعويض وبلوغ دور الـ16 في كأس الأندية العربية.

زوران: سنظهر أفضل ما لدينا

أكد مدرب فريق العين الكرواتي، زوران ماميتش، أن فريقه قدم أداءً جيداً أمام وفاق سطيف الجزائري في لقاء الذهاب، قبل أن يدرك المنافس التعادل ويرجح كفته بالهدف الثاني، بيد أن المباراة كانت تجربة جيدة وقوية خلال معسكر الإعداد الخارجي للموسم الكروي الجديد.

وقال في المؤتمر الصحافي، أمس: «سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا في مباراة الإياب، ونتطلع إلى تقديم الأداء المشرف الذي يقودنا إلى النتيجة التي تضمن لنا التأهل إلى ثمن نهائي كأس العرب، وأتمنى أن تنتهي المواجهة بالصورة المطلوبة، وبعيداً عن الإصابات».

وزاد: «منذ الأحد المقبل سنبدأ تحضيراتنا للمواجهة الأهم، ضمن كأس السوبر أمام الوحدة». وأشار زوران إلى أن الفريق سيحاول إيجاد أفضل الحلول الهجومية أمام وفاق سطيف، موضحاً أن إبراهيم دياكيه ليس مهاجماً صريحاً ولكنه يجيد اللعب خلف المهاجمين.

وعن جاهزية السويدي بيرغ للمباراة، قال: «سنقف على مدى جاهزية اللاعب قبل المباراة، لكن من المحتمل أن أدفع به في جزء من المباراة».