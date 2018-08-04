المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التحاق

التحق لاعبا اتحاد كلباء، أحمد عامر وحارس المرمى جمال عبدالله، ببعثة الفريق المقامة في سلوفينيا، بعد اكتمال جاهزيتهما الإدارية، وانخرط اللاعبان سريعاً في تدريبات الفريق بدءاً من أمس، تحضيراً للموسم المقبل.

رفض

ذكرت صحيفة «فوتبول إنتريور» أن لاعب بالميراس البرازيلي مويسيس رفض عرضاً للعب في أحد أندية دوري الخليج العربي، لافتة إلى أن المدرب سكولاري أبدى تمسكه ببقاء اللاعب، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

استغناء

ينوي أحد مدربي الأندية الصاعدة حديثاً إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، الاستغناء بصورة مبكرة عن أحد محترفيه الأجانب الجدد قبل أن يلعب أية مباراة رسمية، وذلك بعد أن فشل اللاعب في اقناع المدرب.