الشارقة يدشن معسكر هولندا بالفوز على «ليونيداس» بهدفين نظيفين

المصدر: منصور السندي - الشارقة

دشن فريق الشارقة معسكره الخارجي في هولندا بالفوز على فريق ليونيداس الهولندي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في ثانية المباريات الودية لفريق الشارقة ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد بعدما كان قد فاز أيضاً ودياً على فريق الكويت الكويتي 3-1 خلال معسكر ألمانيا قبل الانتقال لمعسكر هولندا، إذ سجل هدفي الفوز كل من المحترف الجديد إيغور كورنادو (55) ويوسف سعيد (82).

ومنح الجهاز الفني لفريق الشارقة بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري عدداً كبيراً من اللاعبين الفرصة للاستفادة من مثل هذه المباريات الودية.

وبالعودة لمباراة الفريق مع ليونيداس الهولندي بدأ الشارقة الشوط الأول بحذر مع أفضلية نسبية حاول خلالها السيطرة على منطقة الوسط وبناء الهجمات من العمق والأطراف، إلا أن التسرع وقلة التركيز تسببا في عدم الوصول للشباك، وفي المقابل فإن فريق ليونيداس لم يكن منافساً سهلاً وهدد مرمى حارس الشارقة أحمد ديدا في أكثر من مناسبة، لكن لم يتمكن من الوصول الى شباك الملك.

وجاء الشارقة إلى المباراة في الشوط الثاني وهو أكثر جدية ليتمكن من افتتاح التسجيل بواسطة لاعبيه إيغور بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة هذا الشوط من كرة توغل بها داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ليسدد كرة أرضية خادعة قوية هزت الشباك ليضع فريقه في المقدمة، وبعد الهدف أجرى العنبري تغييرين بين شوطي المباراة بدخول المحترف الأوزبكي شوكوروف ومايد مصبح بديلين لمحمد الشحي وأحمد ديدا، كما دفع بكل من خليفة الحمادي وسيف عبدالرزاق بدلاً من شاهين عبدالرحمن وريان منديز.

خاض الشارقة المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من: أحمد ديدا في حراسة المرمى علي الظنحاني، شاهين عبدالرحمن، عبدالله عقيل، محمد سالم، محين خليفة، أحمد الزري، ريان منديز، محمد الشحي، يوسف سعيد، إيغور كورونادو.

يذكر أن الشارقة يفتقد خلال معسكره الحالي خمسة من لاعبيه الأساسيين هم: الحسن صالح وسيف راشد لالتحاقهما بمعسكر المنتخب الأول في النمسا استعداداً لكأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات يناير المقبل، وعبدالله غانم وماجد سرور وحمد جاسم لانضمامهم لمعسكر المنتخب الأولمبي في ماليزيا ضمن استعداداته لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في إندونيسيا الشهر الجاري.

من جانب آخر وضمن معسكر فرق المراحل السنية فاز فريق 16 سنة بنادي الشارقة على نظيره فريق بزوفا الصربي بنتيجة 10-صفر في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره المقام حالياً في صربيا، استعداداً لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد 2018-2019، المعسكر الذي بدأ بتاريخ 29 يوليو الماضي ويستمر حتى 18 الجاري.