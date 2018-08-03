الوصل يختتم تجاربه الودية بالتعادل مع الكوركون

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

تعادل الوصل مع الكوركون الإسباني بهدف لكل فريق، أول من أمس، في آخر تجارب الإمبراطور الودية خلال معسكره الإعدادي الخارجي في إسبانيا، إذ تقدم صاحب الأرض عن طريق فيكتور كاسيديس (18)، قبل أن يحرز البرازيلي كايو كانيدو هدف التعادل بعدها بدقيقتين.

وتعود بعثة الفهود، اليوم، إلى دبي، لخوض المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما بدأ الوصل الإعداد بالتجمع في دبي، ثم السفر إلى ميونيخ الألمانية في السادس من يوليو الماضي، قبل السفر إلى الجزء الثاني من المعسكر في إسبانيا، حيث خاض الإمبراطور أربع مباريات ودية، خسر من الزمالك المصري بخمسة أهداف مقابل هدف، وفاز على الفجيرة بهدفين دون رد في ميونيخ، وخسر أمام تينريفي بهدفين مقابل هدف، وأخيراً تعادل مع الكوركون بهدف لكل فريق في إسبانيا.

وشهدت المباراة الأخيرة للوصل تغيير المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس التشكيلة الأساسية التي اعتمد عليها في المباريات الودية الثلاث الأولى، إضافة إلى طريقة اللعب، إذ دفع بهزاع سالم في مركز الظهير الأيمن، بينما أشرك سالم العزيزي في مركز الجناح الأيمن، أما خط الوسط فشهد غياب الثنائي الدولي علي سالمين وخميس إسماعيل، ومشاركة حميد عباس وحمد البلوشي، بينما واصل المدرب الأرجنتيني اعتماده على اللاعب الشاب ناصر نور، ودفع بأجنبي وحيد هو البرازيلي كايو كانيدو، في المقابل أشرك في الشوط الثاني مجموعة من اللاعبين الشباب، هم أحمد سالم وعبدالله خميس وخالد الشيباني، والمنضم من العين يوسف أحمد.

ومن المقرر أن يبدأ الوصل المرحلة الرابعة من فترة الإعداد الأسبوع المقبل.