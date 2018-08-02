استبعاد عموري من معسكر المنتخب في النمسا لظروف خاصة

المصدر: منصور السندي - دبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي إلبيرتو زاكيروني، استبعاد لاعب نادي العين والمنتخب عمر عبد الرحمن من معسكر المنتخب الحالي في النمسا ومنحه عدة أيام بطلب منه قبل أن يعود للالتحاق بمعسكر المنتخب مجددا وذلك بسبب ما وصف بـ "ظروف خاصة " لم يتم الكشف عنها من قبل الجهاز الفني، علما بأن اللاعب تواجد في مقر بعثة المنتخب في النمسا قبل أن يغادر عائدا الى الإمارات.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن اللاعب عموري اقترب من الانتقال الى نادي الهلال السعودي.

ودشن المنتخب معسكره الخارجي في النمسا استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس اسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل.