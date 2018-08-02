الشارقة يكسب ليونيداس الهولندي وديا

المصدر: منصور السندي - الشارقة

فاز الشارقة على نظيره فريق ليونيداس الهولندي بهدفين نظيفين سجلهما كل من إيغور كورنادو" 55" ويوسف سعيد " 82" وذلك خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين أول من أمس في هولندا خلال معسكره الخارجي الحالي الذي يقيمه الفريق هناك في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد بقيادة مدربه عبد العزيز العنبري.

وتعد هذه المباراة هي التجربة الودية الثانية للشارقة خلال فترة إعداده الخارجي بعدما كان قد واجه فريق الكويت الكويتي وديا وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخاض الشارقة المباراة بتشكلية ضمت كلا من الحارس أحمد ديدا وعلي الظنحاني ، شاهين عبد الرحمن، عبد الله عقيل، محمد سالم، محين خليفة، أحمد الزري، ريان منديز ، محمد الشحي، يوسف سعيد وإيغور كورنادو.