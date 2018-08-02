صحيفة: الهلال السعودي يستعد للإعلان عن صفقة انتقال عموري

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت صحيفة "المدينة" السعودية، عن اقتراب إدارة الهلال السعودي برئاسة سامي الجابر، من الإعلان خلال الساعات المقبلة، عن توقيع عقد انضمام صانع ألعاب المنتخب الإماراتي ونادي العين عمر عبد الرحمن (عموري) إلى صفوف النادي السعودي في عقد لمدة موسم، وذلك بعد أن حسم الاتفاق مع النادي الإماراتي وفقاً لما نشرته الصحيفة بحصول نادي العين على 20 مليون ريال سعودي قيمة الصفقة و5 ملايين ريال للاعب.

وبإتمام صفقة عموري، سيرفع النادي السعودي قائمة المحترفين الأجانب في صفوف الهلال إلى ستة لاعبين، ,التي تضم الحارس العماني علي الحبسي، والسوري عمر خريبين، والبرازيلي كارلوس أدواردو، والإسباني إلبرتو بوتيا، والبيروفي أندريه كاريلو.